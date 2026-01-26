Habló una de las detenidas por la muerte de Jésica Bravo: “Estamos detenidas por algo que no hicimos”

Prete permanece privada de su libertad desde hace más de cuatro meses y recientemente fue trasladada a un penal de Paraná a la espera del juicio. En su declaración, aseguró que ella y varios integrantes de su familia están detenidos injustamente. “Estamos detenidas por algo que no hicimos”, afirmó.

El origen del conflicto

Según el relato de Prete, el conflicto se inició aproximadamente un mes antes del hecho fatal, a raíz de una discusión entre su sobrina Estefanía Abigail Prette, de 14 años, y Sheila Bravo, por una deuda de ropa que —aseguró— fue saldada. La situación derivó en cruces por redes sociales y, posteriormente, en un enfrentamiento físico en el que, según su versión, una persona mayor de edad habría agredido a la menor.

La denunciante sostuvo que, pese a los intentos de su familia por evitar nuevos problemas, las situaciones de hostigamiento continuaron, con insultos, amenazas y filmaciones desde la vía pública. “No dejaban que mi sobrina ni siquiera cruzara el barrio”, relató.

El día de la tragedia

Siempre de acuerdo al testimonio de Prete, el 9 de septiembre fue agredida brutalmente en la vía pública por Jésica Bravo y otros integrantes de esa familia. Indicó que recibió golpes de puño y patadas, quedando lesionada y casi inconsciente. Tras ese episodio, se dirigió a realizar la denuncia policial.

Horas más tarde, ya de regreso en su domicilio, se produjo un nuevo y violento enfrentamiento entre ambas familias, en el que intervinieron varios adultos y jóvenes. En medio de la confusión, Estefanía Prette habría intentado separar a su tío de una golpiza y, de manera accidental, hirió con un arma blanca a Jésica Bravo, quien falleció poco después.

“Mi sobrina nunca quiso matar a nadie. Fue un accidente en una situación caótica”, sostuvo Brisa Prete, quien aseguró que la menor se hizo cargo de lo ocurrido desde el primer momento.

Detenciones y reclamos

Tras los hechos, fueron detenidos Brisa Prete, su hermano Juan Daniel Prette, la menor involucrada y otros integrantes de la familia, incluidas mujeres y una adolescente de 16 años. La entrevistada cuestionó la decisión judicial y denunció presuntas irregularidades en la causa.

Además, afirmó que existiría un pedido económico millonario —unos 25 millones de pesos— en concepto de “daños y perjuicios” como condición para recuperar la libertad, algo que calificó como “una injusticia”.

“Lamentamos profundamente la muerte de Jésica Bravo, pero no entendemos por qué seguimos detenidos si las pruebas muestran que fue una riña familiar y que no hubo intención”, expresó.

Pedido de justicia

Finalmente, Prete pidió que se conozca su versión y reclamó una revisión de la causa. “Queremos que salga la verdad a la luz. No puede ser que haya