«Hace tres días que estamos comiendo chicharrón»: el desesperado pedido de un vecino de Concordia para sostener a su padre postrado

Tras quedarse sin empleo hace un mes, el sostén diario de la vivienda se desmoronó por completo, al punto de comprometer la alimentación básica y los cuidados médicos esenciales del adulto mayor.

“Vivo con mi papá, él depende de mí para comer y para vestirlo. Hace más de un mes que me echaron del trabajo y desde ahí se derrumbó todo en mi casa. Él usa pañales y sinceramente hace tres días que venimos comiendo chicharrón; no tengo la posibilidad de cocinarle algo más nutritivo. Además, lo tengo mal vestido, prácticamente descalzo y sin ropa de abrigo”, relató José Pablo con crudeza.

Un pedido de trabajo a cambio de elementos básicos

A pesar de la urgencia, el vecino enfatizó que su principal objetivo no es solicitar asistencia pasiva, sino ofrecer sus servicios laborales en diversos oficios para intercambiarlos por los insumos que su padre requiere de forma inmediata.

José Pablo cuenta con experiencia comprobable como pintor, albañil, plomero, gasista, jardinero y fabricante de ladrillos. “Mi idea es poder ofrecerme para trabajar de lo que sea a cambio de pañales para mi papá, zapatillas o abrigos para él. En este momento solo me queda un solo pañal y no tengo más para pasar la noche ni el día de mañana. Esto se me fue de las manos”, explicó.

Alerta por desalojo inminente

Al delicado cuadro de salud y la falta de alimentos se le suma la precariedad habitacional. Ambos se encuentran alquilando la propiedad donde residen y, ante la imposibilidad de afrontar el último mes debido al desempleo, los propietarios ya les comunicaron la intención de desalojarlos.

“Lo más triste de esto es que alquilamos y se nos venció la fecha. Nos quieren desalojar por no poder pagar, ya que tenemos un mes de atraso. Yo como hijo estoy para él para todo lo que necesita porque no puede caminar, por eso no pido limosna, sino trabajo para poder afrontar esta triste situación”, concluyó.

Cómo colaborar

Para contratar los servicios laborales de José Pablo, ofrecer empleo o acercar donaciones urgentes de pañales para adultos, ropa de abrigo, calzado o alimentos nutritivos, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 2975266420 o enviar un mensaje a la redacción de 7Páginas, como asi también aportes al Alias Prinseza333.mp