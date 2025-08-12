Hacia la reactivación de los vuelos comerciales: capacitaron en extinción de incendios en el aeropuerto de Concordia

Según lo indicado a 7Paginas, la actividad, organizada por la ANAC, formó parte de una jornada de familiarización aeronáutica y contó con la participación de distintos sectores involucrados en la atención de emergencias aeroportuarias. Se trata de un requisito operativo fundamental para la futura reactivación de los vuelos comerciales en la ciudad.

El presidente del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), Federico Schattenhofer, señaló que se trató de “una capacitación general, pero también enfocada específicamente al servicio de extinción de incendios, convocando a quienes cumplen funciones en el aeropuerto y a instituciones externas, con el objetivo de lograr la habilitación final”.

Por su parte, Mario Moreira, capacitador de la ANAC, remarcó la importancia de la preparación del personal: “Es fundamental estar listos para recibir cualquier tipo de aeronave y actuar con eficacia en caso de emergencia. El abordaje fue integral, con énfasis en las aeronaves que podrían operar próximamente en Concordia”.

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la ANAC tiene como misión salvar vidas ante accidentes o incidentes, además de brindar prevención, mitigación y respuesta ante emergencias y desastres en aeropuertos bajo su responsabilidad.

En la capacitación participaron integrantes del directorio del EDAAC, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), de la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA SE), Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y de la Brigada Forestal Municipal.