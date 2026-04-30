Hacia una ciudad más ordenada: Federación capacitó a sus inspectores para la puesta en marcha del Juzgado de Faltas

La Municipalidad de Federación dio un paso decisivo en la organización institucional de la ciudad con la realización de una capacitación integral destinada al cuerpo de inspectores municipales. El encuentro tuvo como eje central la inminente puesta en marcha del Juzgado Municipal de Faltas, un organismo clave para el ordenamiento urbano y el cumplimiento de las normativas locales.

De la jornada participaron figuras centrales del gabinete y del nuevo juzgado, entre ellas la Abog. Celeste Lorenz, quien asumirá formalmente sus funciones como Jueza de Faltas el próximo 4 de mayo. También estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, Alejandra Di Gresia; el Secretario de Obras Públicas, Carlos Bachmann; el Director de Producción y Ambiente, Daniel Benítez; y los jefes de Inspección General, Aníbal Masetto, y de Bromatología, Mario Cornú.

El acta de constatación: una prueba clave

Según lo indicado a 7Paginas, el objetivo del encuentro fue alinear el trabajo de campo de los inspectores con el procedimiento formal que exige el Juzgado. Se hizo especial hincapié en la correcta confección del acta de constatación, ya que este documento representa la prueba fundamental sobre la cual se asienta cualquier proceso contravencional.

«Buscamos que el inspector, que es el primer eslabón en la cadena de control, cuente con todas las herramientas para actuar con precisión y respaldo legal», se destacó durante la capacitación.

Fortalecimiento institucional

Con la implementación de este Juzgado, Federación no solo fortalece su capacidad de hacer cumplir las ordenanzas municipales —ya sean de tránsito, ambientales o comerciales—, sino que también garantiza el derecho de defensa de los vecinos, quienes ahora contarán con una instancia formal y especializada para resolver situaciones de infracción.

La puesta en funcionamiento del Juzgado de Faltas el próximo mes representa la consolidación de una herramienta que brindará mayor transparencia y seguridad jurídica a la gestión municipal, apostando a una convivencia ciudadana más ordenada y respetuosa de las normas.