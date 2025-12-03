Hallan más de 243 millones de pesos ocultos en un “doble fondo” de un auto durante un control en Paso Cerrito

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando personal policial detuvo la marcha del rodado que circulaba en sentido norte–sur. El vehículo era conducido por un hombre identificado como C. G. A., de 44 años, domiciliado en Posadas, provincia de Misiones, quien quedó supeditado a la causa, aunque en libertad.

Según se informó desde fuentes policiales, al momento del control la documentación del rodado fue verificada sin que surgieran irregularidades en los sistemas oficiales. Sin embargo, durante una inspección más minuciosa, uno de los uniformados advirtió anomalías estructurales entre el paragolpes plástico y el parachoques metálico, lo que despertó sospechas.

Ante las reiteradas consultas sobre si transportaba algún objeto o valor oculto, el conductor negó inicialmente llevar dinero, aunque luego terminó reconociendo que trasladaba efectivo dentro de un compartimento escondido. Si bien exhibió documentación que —según manifestó— respaldaría el traslado, igualmente se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi.

Con autorización judicial y conforme a los procedimientos previstos en el artículo 230 bis, los agentes desmontaron el “cajón” de fabricación casera y encontraron 32 fajos de billetes envueltos en nylon transparente y sujetos con bandas elásticas. Tras el conteo oficial, se confirmó que el monto total ascendía a $243.782.000.

Por disposición de la Justicia Federal, se procedió al secuestro del dinero y de la documentación presentada por el conductor, además de su correcta identificación. El hombre no fue detenido y recuperó la libertad, quedando formalmente supeditado a la causa. En tanto, el vehículo y el teléfono celular no fueron incautados.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar el origen y el destino del dinero, además de establecer si existen vínculos con posibles maniobras de lavado de activos u otras actividades ilícitas.

El procedimiento volvió a poner en primer plano el rol estratégico del Puesto de Control Vial Paso Cerrito en la lucha contra el delito en uno de los corredores más importantes del noreste entrerriano.