Hallan un cuerpo al sur de Concordia y sospechan que podría tratarse del remisero desaparecido Martín Palacios

Aunque aún no hubo confirmación oficial sobre la identidad, no se descarta que se trate del remisero desaparecido Martín Palacios, quien había sido visto por última vez el pasado 7 de octubre tras realizar un viaje contratado por Pablo Daniel Laurta, ciudadano uruguayo acusado del doble femicidio cometido en Córdoba, donde días después apareció incendiado el vehículo Toyota Corolla en el que viajaba Palacios.

Tal como informó este medio, el recorrido del automóvil fue registrado por cámaras y antenas de telefonía que ubicaron al vehículo en la zona de El Chañar y Ruta Provincial 20, siendo ese el último punto donde se detectó la señal del celular de Palacios. Posteriormente, la investigación determinó que el rodado ingresó por un camino vecinal entre Federal y General Campos, donde se perdió la conexión, para luego llegar a General Campos y finalmente dirigirse hacia Victoria por Ruta 18.

Cabe recordar que Laurta ingresó ilegalmente a la Argentina el 4 de octubre por la zona de Puerto Yeruá, se trasladó en ómnibus hasta Concordia y permaneció alojado en un hotel hasta el 7 de octubre, día en el que contrató el viaje con Palacios. Las cámaras de seguridad confirmaron su presencia tanto en la Terminal de Ómnibus como en el hotel donde se hospedó durante casi tres días.

En el lugar del hallazgo trabaja personal de Criminalística y Homicidios, junto a la Fiscalía en turno, para determinar las causas del deceso e identificar el cuerpo, mientras continúa la conmoción en la región por la posible conexión con los gravísimos hechos ocurridos en Córdoba y el misterioso destino del remisero desaparecido.