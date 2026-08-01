Hallaron 16 kilos de cocaína ocultos en un camión con cereales en el paso fronterizo de Concordia

Un importante operativo realizado por agentes de la Dirección General de Aduanas permitió frustrar un intento de contrabando de 16 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión con carga de cereales que se dirigía desde Paraguay hacia Uruguay.

El procedimiento tuvo lugar en el Área de Control Integrado (ACI) del puente internacional Salto Grande, en Concordia, donde el transporte de matrícula paraguaya fue sometido a los controles de rutina al momento de intentar abandonar el territorio argentino.

Según informó la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cargamento secuestrado tiene un valor estimado superior a los 350 millones de pesos. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Concordia.

El escáner detectó anomalías

Durante la inspección, el camión fue derivado al escáner de cargas, donde las imágenes obtenidas mediante rayos X revelaron densidades orgánicas irregulares en el interior de las patas metálicas que sostienen el semirremolque.

Ante esa situación, los agentes aduaneros convocaron a un binomio integrado por un guía y un perro detector de narcóticos. El can, identificado como Yago, marcó el mismo sector señalado previamente por el escáner, reforzando las sospechas sobre la presencia de estupefacientes.

Con esos indicios, el personal procedió a desmontar ambas patas del semirremolque, encontrando en su interior 16 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno.

El narcotest confirmó que era cocaína

La sustancia hallada fue sometida al correspondiente narcotest de campo mediante el reactivo específico para cocaína, arrojando resultado positivo.

Como consecuencia del procedimiento, la droga fue secuestrada junto con el camión utilizado para el traslado, mientras que el conductor, un ciudadano paraguayo, quedó detenido por disposición de la Justicia Federal.