Hallaron dos personas asesinadas a balazos en una canoa a la deriva en Santa Fe

Según se informó, la embarcación fue divisada inicialmente a la altura de calle Bouchard, luego de una curva pronunciada del cauce del río. Vecinos que se encontraban en la zona advirtieron que la situación era anormal y dieron aviso de inmediato a la Central de Emergencias 911.

Al arribar al lugar, personal policial de la Comisaría de Distrito 19ª constató que la canoa había quedado encallada en un camalotal, a varias cuadras de allí, cerca de calle Jujuy. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de una patrulla de la Prefectura Naval Argentina, que logró trasladar la embarcación hasta la costa.

Una vez en tierra firme, los uniformados confirmaron el peor escenario: en el interior de la canoa se encontraban dos cuerpos sin vida, ambos con múltiples impactos de arma de fuego. Además, dentro de la embarcación se hallaron restos de un animal y varias armas de fuego, elementos que ahora forman parte de la investigación.

El hecho ocurrió en una jornada particularmente violenta para la región, ya que durante la mañana se habían registrado otros tres homicidios en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, en barrio Loyola Sur.

La Justicia y las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer las circunstancias del doble crimen, determinar la identidad de las víctimas y establecer cómo y dónde se produjo el ataque que terminó con sus vidas. La causa quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas.