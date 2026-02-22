Hallaron el cuerpo de la joven de Concordia que había desaparecido en el arroyo Yuquerí y se investiga si fue un accidente

Según pudo confirmar 7Paginas, alrededor de las 10 horas la Municipalidad de Los Charruas informó que el cuerpo encontrado corresponde a Carolina Belén Arredondo, de 30 años, domiciliada en el barrio La Bianca de Concordia.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se registró en el paraje conocido como El Retobado, ubicado a unos 10 kilómetros de Los Charrúas. De acuerdo a los primeros datos recabados, eran pasadas las 18 horas cuando la mujer habría resbalado en la zona del puente y cayó al agua, siendo arrastrada rápidamente por la fuerte correntada del arroyo, que se encontraba desbordado respecto de su caudal habitual.

Dos hombres habrían intentado rescatarla, pero no lograron alcanzarla ante la violencia de la corriente.

Al momento del hecho, la joven se encontraba acompañada por su novio. Ahora las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el supuesto accidente.

Operativo de búsqueda

Tras conocerse la desaparición, se desplegó un operativo en la zona con personal municipal de Los Charruas y policial, más equipos de rescate. Sin embargo, la llegada de la noche y las dificultades propias del terreno obligaron a interrumpir momentáneamente las tareas.

Con las primeras horas de luz del domingo se retomó el rastrillaje, que culminó con el hallazgo del cuerpo.

Carolina Belén Arredondo era madre de dos niños de 3 y 5 años, lo que generó profunda conmoción en su entorno familiar y en la comunidad concordiense, que siguió con preocupación el desarrollo de la búsqueda.

La causa continúa en etapa investigativa para esclarecer lo ocurrido.