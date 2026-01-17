Hallaron el cuerpo del hombre que había caído al río Gualeguay mientras pescaba

Tras dos días de intensa búsqueda, este sábado fue hallado el cuerpo del hombre de 41 años que era intensamente buscado tras caer a las aguas del río Gualeguay, en momentos en que se encontraba pescando junto a otras personas.

El hallazgo fue realizado por buzos del departamento Federal.

El hombre oriundo de Federal de 41 años, de apellido Luna, cayó al río mientras pescaba junto a tres acompañantes. Por ese motivo, Policía y Bomberos trabajaron en el lugar con intervención de la Fiscalía.

Minutos antes de las 10 de la mañana del jueves, personal de la Comisaría Chañar había recibido un aviso urgente, avisando que un hombre de 41 años, domiciliado en la ciudad de Federal, se habría precipitado al río Gualeguay en la zona conocida como Paso Duarte, sobre la Ruta 22.

De acuerdo a los datos recabados, la persona se encontraba pescando junto a otros tres hombres mayores de edad, también oriundos de Federal, cuando ocurrió el hecho.

