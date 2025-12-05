Hallaron en estado avanzado de descomposición el cuerpo del hombre que era intensamente buscado en el departamento Federación

El hallazgo se produjo en el marco de un rastrillaje en la zona, cuando los efectivos localizaron el cuerpo en el interior de una plantación deforestada con renuevos, ubicada en el fondo de la propiedad del propio Almaida, a unos 500 metros de la Ruta Nacional 14. Según se informó oficialmente a 7Paginas, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En el lugar trabajaron el médico de Policía y personal de Policía Científica, con conocimiento de la Fiscal en turno, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la práctica de la correspondiente autopsia, con el fin de establecer las causas del fallecimiento.

La búsqueda

Mario Norberto Almaida, de 52 años, domiciliado en el Paraje Guayaquil, departamento Federación, se encontraba desaparecido desde el viernes 28 de noviembre. Su ausencia generó una profunda preocupación en familiares y vecinos, ya que padecía problemas de visión, situación que incrementaba la urgencia de su localización.

Durante varios días, las autoridades policiales habían solicitado la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Trágicamente, la búsqueda concluyó con este desenlace que conmociona a toda la región.

Las circunstancias del fallecimiento ahora son materia de investigación judicial.