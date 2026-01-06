Hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el río Gualeguay

La angustiosa búsqueda de dos personas desaparecidas en las aguas del Río Gualeguay tuvo este martes su primer desenlace fatal. Desde bomberos confirmaron hace instantes el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los hombre que era intensamente buscado desde el domingo en el Departamento Tala. La persona hallada es un hombre de 41 años oriuindo de Tala quien desapareció junto a un joven de 26 años.

El descubrimiento se produjo en el marco de los rastrillajes que se venían realizando sin descanso por agua y tierra. Si bien no se han brindado mayores precisiones sobre la identidad de la víctima para resguardar a la familia en este momento, se confirmó que el cuerpo fue localizado en el sector donde se concentraban las tareas de los buzos y rescatistas.

La búsqueda de la segunda persona desaparecida continúa de manera intensiva en estos momentos. Los esfuerzos se focalizan específicamente en la zona del paraje “La Vanena”, sobre el conocido camino de La Sal.

En el lugar trabajan de manera coordinada varios equipos de emergencia, incluyendo Policía, Bomberos y Prefectura, quienes enfrentan las condiciones del río para intentar dar con el paradero del segundo desaparecido lo antes posible.