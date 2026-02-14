Hallaron sin vida al hombre que cayó al Río Uruguay

La emergencia se activó tras reportarse que la persona había desaparecido de la superficie por inmersión. A partir de ese momento, la Asociación Bomberos Voluntarios de San José puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate acuático con el objetivo de dar con su paradero.

Según el parte oficial, la Brigada de Rescate Acuático inició el despliegue al salir el sol, estableciendo cuadrantes de rastreo en un trabajo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval Argentina.

El procedimiento se concentró en la zona del muelle de Cantera Creppy, donde se optimizaron los recursos humanos y logísticos de ambas instituciones para cubrir el área considerada de mayor probabilidad de hallazgo.

Tras un rastrillaje sistemático y coordinado, los equipos lograron localizar y recuperar el cuerpo del hombre que era intensamente buscado. Con la finalización de estas tareas, se dio por concluido el operativo de emergencia.

Desde Bomberos destacaron la eficacia del trabajo articulado con Prefectura, subrayando que el esfuerzo conjunto permitió brindar una respuesta en el menor tiempo posible dentro de un escenario complejo.

Finalmente, la Asociación Bomberos Voluntarios San José expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó a la familia de la víctima en este difícil momento.