Hambre en Chajarí: cuando la policía lo detuvo tenía dos latas de sardinas en los bolsillos

Un episodio que refleja la cruda realidad cotidiana tuvo lugar este martes en la ciudad de Chajarí, cuando un hombre fue aprehendido tras sustraer elementos de primera necesidad de un comercio local.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:40 horas en el Supermercado San Javier, ubicado en calle Urquiza al 1030, casi esquina Hipólito Irigoyen. Según pudo saber 7Páginas, el alerta fue dado por una ciudadana, familiar del propietario del establecimiento, quien advirtió movimientos sospechosos de un hombre dentro del local.

El procedimiento

Al arribar el personal policial, interceptaron al sujeto para su identificación. Al realizar el control de rutina, los efectivos observaron a simple vista que el individuo llevaba escondidas en los bolsillos de su campera dos latas de sardinas.

Disposición judicial

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del masculino por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa (o según la carátula que determine la justicia local) y se procedió al secuestro formal de la mercadería sustraída.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente.