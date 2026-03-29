¿Hambre? Faenaban un carpincho en descomposición en plena costanera de Federación

Un hecho que combina la infracción a las leyes de caza con un trasfondo social ocurrió en la costanera de Federación este sábado. Tras un alerta recibido por la Sala de Tráfico (101), personal policial se desplazó hasta la zona de Bahía Casino, donde se denunció la presencia de personas realizando caza furtiva de fauna silvestre.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la escena: dos hombres mayores de edad se encontraban realizando actividades de caza ilegal. Lo que más llamó la atención de las autoridades no fue solo la ubicación del hecho —una zona de paseo a metros del sector residencial y turístico— sino las condiciones en las que se encontraba la pieza capturada.

Escena de precariedad

Los sujetos tenían en su poder un ejemplar de carpincho que ya había sido eviscerado, pero que presentaba un avanzado estado de descomposición. Según pudo saber 7Paginas, los implicados solo portaban un cuchillo para llevar adelante la faena, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de cazadores furtivos experimentados o deportivos, sino de personas impulsadas por una situación de extrema necesidad.

Intentar capturar o faenar un animal en ese estado de salud y en un lugar tan expuesto al tránsito público denota una desesperación que excede la práctica recreativa de la caza.

Actuaciones legales y decomiso

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno, que dispuso la correcta identificación de los involucrados. También participó la Sección Prevención de Delitos Rurales, dado que el hecho se encuadra en la infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4.841 y la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.241.

En el operativo, la policía procedió al:

Secuestro del cuchillo utilizado para la actividad.

Decomiso del animal, el cual fue destruido debido a que su estado representaba un riesgo sanitario y no era apto para consumo humano.

En el lugar trabajó también la División Policía Científica para completar los peritajes de rigor.