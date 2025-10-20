¿Hambre o delito? Vecino del departamento Federación faenó un vacuno y solo se llevó un cuarto del animal

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho fue descubierto luego de que un productor rural denunciara la faena ilegal en un campo arrendado. Inmediatamente, personal policial inició un operativo de rastrillaje en la zona, logrando interceptar a un individuo que caminaba con una bolsa sospechosa.

Al revisarla, los uniformados constataron que transportaba un cuarto trasero de vacuno recientemente cuereado, lo que confirmaba la denuncia inicial.

La Fiscalía en turno fue informada de la situación y dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de abigeato en flagrancia, quedando a disposición de la Justicia.

Cabe mencionar que este hombre faenó todo el animal pero solo decidió llevarse una parte, dejando el resto abandonado en el lugar.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, el episodio vuelve a poner en foco los reiterados casos de abigeato en la zona de Federación, un delito que afecta con frecuencia a pequeños y medianos productores ganaderos de la región.