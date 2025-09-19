Hambre o salvajismo: vecinos de Chajarí persiguieron un ciervo por varias calles y lo terminaron comiendo

Según relataron testigos, el ciervo, asustado y desorientado, fue visto correr entre calles y patios cercanos al cementerio municipal. Varios jóvenes, acompañados por perros, lo siguieron por varias cuadras hasta que el animal se estrelló contra una camioneta, momento en que fue acorralado. Uno de los vecinos logró sujetarlo de las astas, lo derribó y, con la ayuda de otros, lograron inmovilizarlo.

Horas más tarde, comenzaron a circular fotografías enviadas a la redacción de 7Paginas, en las que se observa al ciervo muerto y a tres jóvenes preparándolo para ser comido en una parrilla.

La caza y sus condiciones

Si bien la caza del ciervo axis está habilitada en la provincia, solo puede realizarse en campos habilitados, con permisos correspondientes y con armas registradas en RENAR. Lo ocurrido en Chajarí, dentro del radio urbano, está fuera de toda normativa y se trata de una acción prohibida.

Especialistas consultados señalaron que la forma en que se dio la persecución también implica un fuerte estrés para el animal, lo que puede provocar cuadros de muerte súbita. “En este caso se ve un ciervo acorralado, perseguido por personas y perros, hasta terminar exhausto y atropellado por una camioneta”, describieron.

Riesgos sanitarios

Otro aspecto no menor es el sanitario: los ciervos axis pueden ser reservorios de enfermedades transmisibles al ser humano, como la brucelosis o la triquinosis. Por eso, cualquier faena de carne silvestre debería contar con controles bromatológicos para evitar riesgos para la salud pública, algo que en este caso no ocurrió.

El episodio reabre el debate entre la necesidad y el salvajismo: mientras algunos lo justifican por la crisis económica y el hambre que atraviesan muchos sectores, otros lo condenan por tratarse de una práctica ilegal y riesgosa.

