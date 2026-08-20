Handball: el seleccionado masculino metió a Entre Ríos en la zona campeonato del Argentino de Cadetes

Los varones a cuartos de final

En un cierre de fase regular muy disputado, el seleccionado masculino de Entre Ríos empató 22 a 22 frente a ASAMBAL. Con este resultado, el combinado provincial se adjudicó el primer lugar del Grupo D y logró la clasificación entre los ocho mejores del torneo (Zona Campeonato), donde ahora peleará por el título.

Las chicas van por la permanencia

Al seleccionado femenino se le escapó un duelo ajustado ante Río Negro, que se impuso por 24 a 19 aprovechando los momentos clave del encuentro. Con esta caída, las entrerrianas pasaron a disputar la Copa Presidente (puestos 9° al 16°), con la meta centrada en asegurar la permanencia en la categoría.

Agenda de partidos — Jueves 20 de agosto

Femenino (Puestos 9° al 16°): Entre Ríos vs. Rosario — 12:00 hs (Cancha 1)

Masculino (Cuartos de Final – 1° al 8°): Entre Ríos vs. Córdoba — 15:45 hs (Cancha 4)

Toda la cobertura del certamen puede seguirse en la cuenta de Instagram @entrerioshand y las transmisiones en directo por la señal de YouTube @partidosfeh.

Por Gustavo Cardoso