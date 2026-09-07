Handball: Entre Ríos debuta en tierras cuyana por el Torneo Argentino de Selecciones Menores 2026

Estas son las 15 Entrerrianas que nos representarán del 7 al 12 de septiembre en la mayor competencia de handball en la categoría menores

Emilia D Amico, Joaquina Brasesco, Mora Alvarez, M. Isabela Flores, Catalina Goñe, Guadalupe Arevalo, Guillermina Bush, Lola Belen Britos B., Lucía Laffite, Catalina Palopolo, Ana Paula Albornoz, Lucía Robledo, María Pía Rolando, Luisina Bauer y Presas M. Amparo.

El equipo es dirigido técnicamente por la entrenadora Giuliana Scala, asistente, Nedda Federik y como jefa de equipo en representación de la FEH, la Prof. Cristina Raggio.

Entre Ríos integra el grupo F junto a Chubut y Rosario. Debuta este lunes 7 de septiembre vs ARH, desde las 10:20 hs. El martes 8/09 desde las 14:20 vs el seleccionado patagónico.

Por Gustavo Cardoso