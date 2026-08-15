Hándball: Entre Ríos rumbo al argentino de selecciones

El torneo que se disputará desde el 16 al 22 de Agosto, contará con la presencia de 32 delegaciones de todo el país

El equipo femenino integra la Zona D, junto a Ataltica, San Rafael y Río Negro. El equipo masculino también integra la Zona D, junto a Neuquén, Asambal y Corrientes

El cronograma de los partidos y todos los resultados los podes seguir sin perderte nada desde el IG oficial de la FEH que es @entrerioshand y los encuentros en vivo por @partidosfeh (en youtube).

Plantel Fem: Matilde Reyes, Magdalena Garat, Sofía Almarza Giudici, Josefina Percaz Challiol, Danisa Morel, Maxima Etchegaray, Clara Perez Conelli, Martina Bogado, Tais García, Candelaria Leyes, Martina Procaccini, Olivia Codevilla, Barbara Campopiano, Pilar Galvarini, Sofia Chiappa Hernández y Mía Goñe. CT: Hernán Casanova, Jeremías Actis, Valentina Avancini Niez y Milagros Estefanía Gutierrez.

Plantel Masc: Ian Unsworth, Stefano Parravicini, Vicente Brizzolara, Bautista Camino Cantallops, Ignacio Peralta, Ignacio Albornoz, Justo Lanzieri, Ivan Belej, Segundo Tejera, Mateo Arevalo, Felipe Gallego, Vicente Cresto Ponzinibbio, Tomas, Typek, Tiziano Robirosa Nole, Ciro Angarola y Mariano Malvasio. CT: Jeremías Actis, Hernán Casanova, Valentina Avancini Niez y Milagros Estefanía Gutierrez.