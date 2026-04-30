Handball Entrerriano: intensa actividad federativa en el primer fin de semana de mayo

Concordia, Paraná y Oro Verde recibirán la acción oficial entre el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.
FORMACIÓN – VIERNES 01/05
Sede: Concordia
Cancha: Club Capuchinos
10:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Menores Femenino
11:30 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Menores Masculino
13:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Cadetes Femenino
14:30 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Cadetes Masculino
16:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Juveniles Femenino
18:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Juveniles Masculino
LIGA DE PLATA – SÁBADO 02/05
Sede: Paraná
Cancha: U.N.E.R.
13:00 – Sarmiento (Victoria) vs Don Bosco (Paraná) / Masculino
15:00 – U.N.E.R. (Oro Verde) vs 25 de Mayo (Victoria) / Masculino
LIGA DE ORO – DOMINGO 03/05
Sede: Concordia
Cancha: Escuela Nº 16 “Comercio”
10:30 – Juventud Unida (Gualeguaychú) vs Paracao (Paraná) / Masculino
12:30 – CEPF Nº 3 (Concepción del Uruguay) vs Don Bosco (Paraná) / Femenino
14:00 – Ferrocarril (Concordia) vs Capuchinos (Concordia) / Femenino
16:30 – Ferrocarril (Concordia) vs Capuchinos (Concordia) / Masculino
Por Gustavo Cardoso