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Jueves 30 de abril de 2026
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Handball Entrerriano: intensa actividad federativa en el primer fin de semana de mayo

La Federación Entrerriana de Handball tendrá un fin de semana cargado de competencia en distintas sedes de la provincia, con programación para categorías formativas, Liga de Plata y Liga de Oro.
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Concordia, Paraná y Oro Verde recibirán la acción oficial entre el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

FORMACIÓN – VIERNES 01/05

Sede: Concordia

Cancha: Club Capuchinos

10:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Menores Femenino

11:30 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Menores Masculino

13:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Cadetes Femenino

14:30 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Cadetes Masculino

16:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Juveniles Femenino

18:00 – Capuchinos (Concordia) vs Ferrocarril (Concordia) / Juveniles Masculino

LIGA DE PLATA – SÁBADO 02/05

Sede: Paraná

Cancha: U.N.E.R.

13:00 – Sarmiento (Victoria) vs Don Bosco (Paraná) / Masculino

15:00 – U.N.E.R. (Oro Verde) vs 25 de Mayo (Victoria) / Masculino

LIGA DE ORO – DOMINGO 03/05

Sede: Concordia

Cancha: Escuela Nº 16 “Comercio”

10:30 – Juventud Unida (Gualeguaychú) vs Paracao (Paraná) / Masculino

12:30 – CEPF Nº 3 (Concepción del Uruguay) vs Don Bosco (Paraná) / Femenino

14:00 – Ferrocarril (Concordia) vs Capuchinos (Concordia) / Femenino

16:30 – Ferrocarril (Concordia) vs Capuchinos (Concordia) / Masculino

Por Gustavo Cardoso