Handball: Ferro gritó campeón por duplicado y se quedó con las plazas al Nacional 2026

La actividad definitoria se desarrolló este domingo, en el cierre del calendario anual. El gimnasio del Club Capuchinos recibió los cruces por los puestos 5° al 8°, mientras que el gimnasio de la Escuela de Comercio N°16 fue el escenario elegido para los encuentros por el tercer puesto y las esperadas finales de ambas categorías.

En la antesala de los partidos decisivos, Don Bosco superó ampliamente a 25 de Mayo para quedarse con el tercer lugar en la rama femenina (41–18). En caballeros, Paracao hizo lo propio ante CPEF N°3, imponiéndose 28–23.

Las finales se disputaron ante un marco imponente: las gradas colmadas en sus tres costados anticipaban la tensión de un doble clásico que no defraudó. Tanto Ferro como Capuchinos exhibieron un alto nivel de juego, ofreciéndole al público un espectáculo apasionante. Aunque los ferroviarios lograron construir ventajas claras en ambos compromisos, Capu nunca bajó los brazos y peleó cada pelota hasta el último minuto.

Finalmente, Ferrocarril coronó una actuación contundente: en la final femenina se impuso 32–16, mientras que en la masculina selló su festejo con un sólido 32–22. De esta manera, cerró una temporada perfecta y se consolidó como la potencia provincial del 2025.

Resultados – Súper 8 FEH 2025 (Gimnasio Esc. Comercio N°16)

Don Bosco 41 – 18 25 de Mayo (3° puesto – Fem.)

Paracao 28 – 23 CPEF N°3 (3° puesto – Masc.)

Ferrocarril 32 – 16 Capuchinos (Final Femenina)

Ferrocarril 32 – 22 Capuchinos (Final Masculina)

Posiciones finales – Femenino

Ferrocarril

Capuchinos

Don Bosco

25 de Mayo

CPEF N°3

Juventud

Sarmiento

SUA

Posiciones finales – Masculino

Ferrocarril

Capuchinos

Paracao

CPEF N°3

SUA

Juventud

25 de Mayo

UNER