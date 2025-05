Handball: larga lista de partidos entre inferiores y la fecha tres, costa del Paraná

Por el lado de las divisiones formativas, en la capital del citrus el CEF N°4 Concordia, Capuchinos y Ferrocarril tendrán la posibilidad de ser locales, al igual que Central Entrerriano de Gualeguaychú, que juega en su casa. Mientras que la tercera fecha del Torneo Costa del Paraná concentra la actividad en las instalaciones del Club 25 de Mayo de Victoria.

Repasamos en detalle toda la programación de éste fin de semana:

Sábado 17/05/25 – CANCHA: CEF Nº4/ISEEF: CEF Nº 4 (Cdia.) vs Club 25 de Mayo (Victoria)

08:30 – CADETES MASCULINO. 09:45 – MENORES MASCULINO. 11:00 – JUVENILES MASCULINO

CANCHA: Esc. Comercio Nº16: Club Ferrocarril (Cdia) vs Club 25 de Mayo (Victoria)

13:00 – JUVENILES FEMENINO. 14:30 – JUVENILES MASCULINO. 16:00 – MENORES FEMENINO. 17:00 – MENORES

MASCULINO. 18:00 – CADETES FEMENINO. 19:15 – CADETES MASCULINO

CANCHA: Marcos “Coco” Blanc – Club Capuchinos A (Cdia) vs Club Capuchinos B (Cdia.)

09:00 – CADETES FEMENINO. 10:30 – CADETES MASCULINO

CANCHA: C. C. E. – Club Central Entrerriano (Gchu.) vs C. S. y D. Las Flores (Federal)

10:00 – CADETES MASCULINO

1º DIVISION COSTA DEL PARANA- DOMINGO 18.05.25

SEDE: Victoria. CANCHA: Club 25 de Mayo

09:00 – U.N.E.R (Oro Verde-Paraná) vs Club Paracao (Paraná) MASCULINO

10:30 – Club Don Bosco (Paraná) vs S.U. Árabe (Paraná) FEMENINO

12:00 – Club Don Bosco (Paraná) vs El Madero (Paraná) MASCULINO

13.30 – Club 25 de Mayo (Victoria) vs S.U. Árabe (Paraná) MASCULINO

15:30 – Club 25 de Mayo (Victoria) vs Club Sarmiento (Victoria) FEMENINO

Por Gustavo Cardozo