Handball: saldo de un triunfo y una ajustada caída para Entre Ríos en el Argentino de Cadetes

Triunfo sólido de los varones para liderar el grupo

El combinado masculino de Entre Ríos volvió a ratificar su chapa de candidato tras imponerse por 24 a 19 frente a Neuquén. Con gran templanza en los momentos clave y efectividad en pasajes decisivos, el equipo entrerriano sostuvo la diferencia en el marcador.

Destacó la actuación de Ian Unsworth bajo los tres palos, mientras que el goleo estuvo liderado por Iván Belej (7 tantos) y Tomás Typek (6 goles). Con este resultado, Entre Ríos encabeza el Grupo D con 6 unidades.

Apretada caída de las chicas en un partido disputado

Al seleccionado femenino le tocó un duro compromiso ante Río Negro. Aunque el rival logró administrar la ventaja a lo largo del juego, las entrerrianas mantuvieron la presión hasta el cierre y vendieron cara la derrota por 18 a 25.

El goleo femenino fue repartido: Martina Bogado, Josefina Percaz Chalioll y Sofía Almarza Giudici anotaron 4 goles cada una.

El panorama para la tercera fecha

Seleccionado Masculino: Cerrará la fase de grupos ante ASAMBAL (2 pts). Entre Ríos llega como puntero con 6 puntos, en una zona donde Neuquén y Corrientes (ambos con 4 pts) definirán la clasificación en un choque directo.

Seleccionado Femenino: Se medirá frente a Atlántica, líder del grupo con 6 unidades. Las entrerrianas suman 4 puntos —los mismos que Río Negro, que jugará ante San Rafael (2 pts)— en el cierre de la ronda clasificatoria.

Todos los partidos de la delegación se pueden seguir en vivo a través del canal de YouTube @partidosfeh y los avances en el Instagram oficial @entrerioshand.

Por Gustavo Cardoso

PH: Gonzalo Pacheco / CAH