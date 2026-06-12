Handball: Se juega una nueva fecha de las Ligas de Oro, Plata y Formativas

La actividad oficial se pondrá en marcha este viernes por la noche en Oro Verde, continuará el sábado en la ciudad de Victoria con las categorías de base y el plato fuerte de la Liga de Plata, y tendrá su gran jornada de cierre el domingo en Concepción del Uruguay con el despliegue de la Liga de Oro, tanto en la rama femenina como masculina.

A continuación, se detalla el cronograma completo de la fecha:

Viernes 12 de Junio

Sede: Oro Verde | Cancha: U.N.E.R.

21:30 hs | Club Don Bosco (Paraná) vs. U.N.E.R. (Oro Verde) – Primera Masculino (Liga de Plata)

Sábado 13 de Junio

Sede: Victoria | Cancha: Club 25 de Mayo (Liga de Plata / Formativas)

10:15 hs | Club 25 de Mayo (Victoria) vs. Club Central Entrerriano (Gualeguaychú) – Cadetes Masculino

11:45 hs | Club Sarmiento (Victoria) vs. Club Central Entrerriano (Gualeguaychú) – Cadetes Masculino

13:00 hs | Club 25 de Mayo (Victoria) vs. Club Central Entrerriano (Gualeguaychú) – Juveniles Masculino

14:30 hs | Club Sarmiento (Victoria) vs. Club Central Entrerriano (Gualeguaychú) – Primera Masculino (Liga de Plata)

Domingo 14 de Junio

Sede: Concepción del Uruguay | Cancha: CEPF Nº 3 (Liga de Oro)

13:00 hs | Club Don Bosco (Paraná) vs. Club Ferrocarril (Concordia) – Primera Femenino

14:30 hs | CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) vs. Club Ferrocarril (Concordia) – Primera Masculino

16:00 hs | CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) vs. Club 25 de Mayo (Victoria) – Primera Femenino

17:30 hs | Club Capuchinos (Concordia) vs. Club Juventud Unida (Gualeguaychú) – Primera Masculino

Desde la Federación Entrerriana de Handball se invita a todas las familias, aficionados y medios de comunicación a acompañar a los deportistas de nuestra provincia en cada una de las sedes.

Por Gustavo Cardoso