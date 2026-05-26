¿Hasta cuándo sigue la neblina en Entre Ríos?: el pronóstico para las próximas horas y el estado de las rutas

Afortunadamente, el panorama comenzó a cambiar paulatinamente después del mediodía con la salida del sol, permitiendo que la temperatura máxima alcanzara los 18°C en horas de la tarde. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo continuará el tiempo en la región de Salto Grande y advirtió que el fenómeno aún no se retira por completo.

Pronóstico para el miércoles: regresa la inestabilidad visual

Para la jornada de este miércoles, el SMN anuncia que volverán a repetirse las condiciones de densa neblina en el norte entrerriano y en gran parte de la provincia durante las primeras horas del día. Las condiciones meteorológicas previstas son:

Temperaturas: Una mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 21°C.

Humedad: Se mantendrá en niveles muy elevados, promediando el 95%.

Vientos: Predominarán del sector sudoeste a una velocidad estimada de 10 km/h.

Hacia la tarde del miércoles se espera nuevamente una mejora temporaria con la aparición del sol y cielo algo nublado, disipando la humedad en superficie.

¿Cuándo mejoran definitivamente las condiciones?

De acuerdo a las proyecciones del organismo meteorológico, el jueves marcará el fin de este fenómeno, previéndose una mejora sustancial en las condiciones generales de tiempo, ya sin registros de bancos de niebla ni reducciones significativas en la visibilidad sobre los corredores viales.

Defensa Civil reitera el pedido de extrema precaución

Debido a que el riesgo vial se incrementará nuevamente durante la madrugada y mañana del miércoles, desde Defensa Civil solicitaron a la población extremar los cuidados y evitar salir a las rutas o calles a menos que sea estrictamente necesario.

En caso de tener que circular bajo estas condiciones, se recordaron las siguientes pautas de seguridad:

Distancia y adelantamiento: Aumentar la distancia de seguridad entre rodados y no sobrepasar a otros vehículos bajo ninguna circunstancia.

Uso de luces: Encender luces bajas y antiniebla. Evitar las luces altas, ya que el reflejo sobre las partículas de agua suspende la visión y encandila al propio conductor.

Velocidad y detención: Adecuar la velocidad a la visibilidad real de la calzada. Si la visibilidad llega a ser nula, buscar de inmediato un lugar seguro para estacionar (estaciones de servicio o paradores). Nunca detenerse sobre las banquinas ni sobre la calzada, dado que constituyen un riesgo inminente de colisión.

Foto: Marcelo Gonzalez