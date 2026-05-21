Hecho grave en una escuela de Concordia: una menor ingresó con un cuchillo y atacó a un compañero que intentó desarmarla

Según los datos exclusivos recogidos por el cronista de 7Páginas, el preocupante episodio ocurrió en las instalaciones del Instituto D-196 «San Francisco», ubicado en la intersección de Dr. Aldá Sur y 2 de Abril. Allí, la menor, que cursa el segundo año de la secundaria, extrajo un arma blanca en plena jornada escolar.

Amenazas y agresiones

Al percatarse del peligro inminente, uno de sus compañeros intervino de manera decidida y logró quitarle el arma de las manos. Ante esto, la menor —visiblemente alterada— comenzó a exigirle a viva voz que le devolviera el cuchillo, llegando incluso a amenazarlo de muerte si no lo hacía.

En medio de un ataque de nervios, la alumna tomó una birome y arremetió contra el adolescente, propinándole lesiones punzantes en la zona del pecho y el estómago. Afortunadamente, las heridas fueron de carácter leve y no pusieron en riesgo la vida del menor.

Cuando un móvil de la Comisaría Séptima de la Policía de Entre Ríos arribó al establecimiento tras el llamado de alerta, la situación ya había sido controlada por las propias autoridades de la institución educativa.

Alertas encendidas: presunto contexto de violencia familiar

Fuentes confiables señalaron a 7Páginas que la menor ya arrastraba antecedentes inmediatos de conductas conflictivas dentro del aula. Días atrás, habría protagonizado un fuerte forcejeo y amenazas con otra compañera de curso a raíz de una disputa por la ubicación de un banco.

Sin embargo, el trasfondo de la situación encendió alarmas urgentes entre los directivos y los investigadores, ya que surgieron indicios firmes de que la niña estaría siendo víctima de situaciones de violencia en su entorno familiar directo.

El grave suceso no pasó a mayores en términos físicos, pero generó una profunda preocupación en la comunidad educativa del Instituto San Francisco. Se espera la inmediata intervención de los gabinetes interdisciplinarios del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y de los organismos de Salud Mental para brindar la asistencia de contención necesaria, tanto a la menor involucrada como al resto de la comunidad escolar afectada por el traumático episodio.

Fuente: 7Paginas-La Misiva digital grupo CAI