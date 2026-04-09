Hecho histórico: Autoridades de Uruguay reconocieron a la Policía de Concordia por la captura de un narco buscado por Interpol

En una jornada que quedará marcada en los registros de la cooperación binacional, las máximas autoridades judiciales y policiales de la ciudad de Salto (R.O.U.) se hicieron presentes este miércoles en la Jefatura Departamental Concordia. El motivo: brindar un reconocimiento formal y felicitaciones al personal policial entrerriano por la exitosa captura de Carlos Daniel Araujo, un peligroso prófugo con pedido de captura internacional.

La comitiva uruguaya estuvo integrada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Salto, Dr. Paulo César Aguirre Palma; el Jefe de Policía, Comisario Mayor (R) Ernesto Fabio Cossio Ruiz; y el Jefe de Investigaciones, Comisario Jairo Jacques. Fueron recibidos por el Jefe de Policía de Concordia, Comisario Mayor Miguel Retamar, en un clima de hermandad y profesionalismo.

El operativo: Caída del prófugo y golpe al narcotráfico

La captura se produjo el pasado 23 de marzo de 2026 por la noche. En el marco de un «Operativo Saturación» en el Barrio Belgrano Sur, el personal policial de Concordia realizó un seguimiento estratégico y un operativo cerrojo que terminó con la detención de Araujo.

Sobre el detenido pesaba una alerta roja de Interpol por delitos de tráfico de armas y estupefacientes. Además de la detención, el procedimiento permitió el desmantelamiento de un búnker que funcionaba como punto de venta de drogas en el mismo sector de la ciudad.

«El río no nos separa, nos une»

En la previa del acto, el Dr. Aguirre Palma calificó ante un cronista de 7Paginas, la actuación como un «hecho histórico». Según explicó el magistrado uruguayo, Araujo cumplía una condena por tráfico interno de armas y estupefacientes en Salto, pero había burlado una prisión domiciliaria otorgada por motivos de salud.

«Se iniciaron los protocolos de alerta roja y, gracias al trabajo de inteligencia y recopilación de datos mancomunado con la policía de Concordia, se logró la captura. A este ciudadano le quedan cuatro años y medio de pena por cumplir en Uruguay, una sanción muy importante», detalló el Juez. Asimismo, destacó la celeridad del proceso: al cuarto día de la detención, toda la documentación para la extradición ya había sido enviada a las autoridades centrales.

Vínculos fortalecidos

Por su parte, el Jefe de la Policía de Salto, Fabio Cossio Ruiz, resaltó que este operativo extraordinario es el fruto de una relación de hermandad que no es nueva. «Mantenemos vínculos de trabajo que siempre están fortalecidos. Debemos estrechar los recursos humanos y logísticos para mantener la paz de los ciudadanos que, de ambas márgenes del río, mantienen una unidad social de vida», afirmó.

El reconocimiento mutuo subraya una nueva etapa en la seguridad regional, donde la sintonía entre las «policías hermanas» demuestra que las fronteras no son un obstáculo para la justicia. Ahora, se espera que los plazos legales permitan la pronta extradición de Araujo para que complete su saldo de pena en la República Oriental del Uruguay.

Redacción de 7Paginas