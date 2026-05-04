Hecho histórico en Federación: asumió la Dra. Celeste Lorenz como la primera Jueza de Faltas

La ciudad de Federación vivió este lunes una jornada de relevancia institucional con la puesta en marcha oficial del Juzgado Municipal de Faltas. En un acto cargado de simbolismo, el intendente Ricardo Bravo tomó juramento a la Dra. Celeste Lorenz, quien se convirtió formalmente en la primera Jueza de Faltas en la historia de la localidad.

La creación de este organismo era una deuda pendiente de la política local que llevaba más de 20 años en la agenda de discusión. Su concreción representa un avance en la autonomía municipal y en la transparencia de los procesos administrativos y contravencionales.

Consenso y compromiso

Al finalizar la ceremonia, el intendente Ricardo Bravo se mostró visiblemente satisfecho por cumplir con este objetivo de gestión: “Hoy dimos un paso muy importante para nuestra ciudad. Después de más de 20 años de debates, el Juzgado Municipal de Faltas es una realidad gracias al diálogo, al consenso y al compromiso de todos”, afirmó.

Bravo hizo especial hincapié en la labor legislativa que permitió llegar a esta instancia: “Quiero destacar y agradecer especialmente al cuerpo del Concejo Deliberante por el trabajo y la responsabilidad para alcanzar este logro. No se trata solo de una institución más, se trata de ordenar, cuidar y garantizar derechos para todos los vecinos”.

Una nueva etapa institucional

Con la asunción de la Dra. Lorenz, Federación deja de depender de otras estructuras para la resolución de infracciones municipales, agilizando los tiempos y brindando un marco de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

El nuevo Juzgado tendrá la tarea de entender en las faltas a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía, así como en las leyes nacionales y provinciales cuya aplicación corresponda al municipio, marcando el inicio de una etapa de mayor ordenamiento para la comunidad federense.

Redaccion de 7Paginas