Hecho inédito en Concordia: un tanque de guerra chocó a una camioneta

El insólito episodio ocurrió alrededor de las 13 horas, sobre avenida Maipú, en momentos en que una columna de vehículos militares se trasladaba desde el cuartel local hacia el sector del ferrocarril, donde eran embarcados en una formación de vagones con destino a la provincia de Corrientes para participar de maniobras de instrucción.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el tanque circulaba en dirección sur–norte cuando impactó en la parte trasera de una camioneta Chevrolet, provocando importantes daños materiales.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el vehículo se encontraba sin ocupantes al momento del choque.

El hecho rápidamente generó curiosidad entre los vecinos de la zona, que se vieron sorprendidos, este martes por la mañana, por el despliegue de maquinaria de guerra en plena ciudad y, en particular, por este accidente inusual que dejó más de un comentario.