Héctor Maya contra Bahl: “Vamos a sacarle la careta al PJ trucho”

“No se puede estar en un escenario donde se hace trampa. Donde hay una pandilla que arma una lista trucha, como la que encabeza Bahl”, disparó Maya, en el marco de la presentación de su nuevo espacio político, al que definió como una alternativa frente a las prácticas que —según sostuvo— “degradaron la política entrerriana”.

El dirigente aseguró que el oficialismo diseñó una estrategia para proscribir a otros sectores dentro del peronismo, pero que esa maniobra no logró frenar la decisión de armar una propuesta distinta. “Salimos de eso de no ser nada, de resignarnos ante la proscripción, y nos comprometemos con esta nueva actividad que es sacarle la careta al PJ trucho”, enfatizó.

Maya también cuestionó los argumentos utilizados por el sector de Bahl para justificar la exclusión de listas opositoras. “Decir que no hay avales es una mentira, una trampa. Se presentaron 31.000 avales, ¿quién los controló? ¿Lo controló Cáceres con inteligencia artificial? Armaron todo esto en forma diabólica para consagrar esta lista. ¿Hasta dónde quiere llegar Bahl?”, lanzó.

En su análisis, apuntó directamente contra la trayectoria del exintendente de Paraná. “Fue ministro, vicegobernador, intendente de Paraná, candidato a gobernador. Tiene a su esposa como senadora y a sus hijos como empleados del Poder Legislativo. ¿A dónde queremos llegar?”, cuestionó.

Finalmente, Maya remarcó que la fractura del justicialismo entrerriano ya es inocultable: “Estos pensaron que nos íbamos a ir a nuestras casas, y se armaron cuatro listas. Si hubiera sido una sola, se podía discutir que no aceptaron la democracia. Pero cuatro expresiones peronistas repudiando muestran que estallaron el Partido Justicialista”.

Redaccion de 7Paginas