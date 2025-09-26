7PAGINAS

Viernes 26 de septiembre de 2025
Héctor Maya: “El ciudadano de Concordia está enojado y será quien defina esta elección”

El candidato a senador Héctor Maya brindo una nota al programa Zona de Opinión de radio Zona TV, donde expresó que la situación política actual tiene a gran parte de la ciudadanía “malhumorada”, tanto en el peronismo como en la Unión Cívica Radical, y consideró que ese enojo será determinante en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
Redacción 7Paginas

“Concordia está enojada. Una ciudad con vocación de poder ha quedado marginada de la estructura política, y en alguna medida eso es una ofensa”, señaló Maya, al tiempo que recordó su trayectoria vinculada con la ciudad: “He luchado por Salto Grande y por la Ley Maya, que trajo más de mil obras al departamento. Para mí es un gran desafío llegar a la esperanza de la gente y ganarme la confianza de Concordia”.

En su análisis, sostuvo que el descontento trasciende lo partidario: “El enojo de la ciudadanía no está limitado al peronismo, está avanzando sobre toda la sociedad que ve la crueldad de la política nacional y la pérdida del perfil humano. La situación de los discapacitados o los enfermos es lo último que deberíamos tolerar”.

Maya remarcó también la necesidad de recuperar el rol de Salto Grande como “pulmón financiero para el desarrollo” y cuestionó la falta de beneficios que recibe la región: “Debemos evitar que la Nación siga robando lo que pertenece a los entrerrianos”.

Finalmente, el candidato manifestó confianza en que el voto concordiense será decisivo en la elección: “El ciudadano de Concordia será quien defina esta elección. Hay enojo, desocupación y salarios que no alcanzan, y es en ese escenario donde mi propuesta tendrá un fuerte apoyo”.