Hein: “El gobernador nos pidió cercanía con el ciudadano, ya que las personas necesitan claridad y transparencia en la gestión”

De la reunión participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; además de ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo.

Ordenamiento de cuentas y obra pública

Tras el encuentro, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, explicó que se realizó un balance sobre el ordenamiento de las cuentas públicas durante los dos primeros años de gestión. En ese sentido, afirmó que “hemos logrado objetivamente bajar la deuda”.

También se abordó la situación de la obra pública, destacándose la reactivación del ciento por ciento de las obras provinciales y el seguimiento de proyectos estratégicos como la puesta en valor del Palacio San José y la continuidad de la obra del Hospital Bicentenario.

En materia de infraestructura vial, se analizaron los avances en las rutas provinciales 1, 2, 6, 39 y 20, además de la circunvalación de Nogoyá, que —según se informó— será ejecutada durante este año con financiamiento de organismos multilaterales.

“Cercanía y comunicación clara”

Por su parte, Hein se refirió al mensaje transmitido por el mandatario provincial durante la reunión: “El gobernador fue claro en el pedido de cercanía con el ciudadano, hablando de frente y con una comunicación efectiva respecto de los problemas, estén o no resueltos”.

El titular de la Cámara baja sostuvo que este enfoque es clave en un contexto de incertidumbre y angustia social. “Las personas necesitan claridad y transparencia en la gestión, y para eso estamos”, remarcó.

Debate previsional y situación impositiva

En el encuentro también se puso en agenda el debate previsional. El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, señaló la necesidad de avanzar en una reforma que permita ordenar el sistema y corregir distorsiones.

“Es una buena oportunidad para ser contundentes, despejar dudas y unificar el discurso respecto de lo que estamos defendiendo en materia previsional”, expresó.

Por su parte, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, recordó que se encuentra en curso el vencimiento del impuesto inmobiliario. Indicó que casi 9 de cada 10 contribuyentes tuvieron un incremento no mayor al 30 por ciento y explicó que los casos superiores a ese porcentaje responden a propiedades de mayor valuación, mejoras edilicias o pérdida de beneficios como el descuento por buen pagador o adhesión a la boleta digital.

Desde el organismo recordaron que ante cualquier consulta los contribuyentes pueden acceder a la página oficial o comunicarse por los canales institucionales para evacuar dudas sobre las boletas recibidas.

El encuentro en Paraná dejó como eje central el fortalecimiento de la gestión provincial con foco en el orden fiscal, la obra pública y una comunicación directa con la ciudadanía, en un escenario económico que exige respuestas claras y coordinación política.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas