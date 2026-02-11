Hein seguirá en la presidencia y Laner reemplazará a Lena en la Vice de la Cámara de Diputados

En ese marco, Juntos por Entre Ríos acordó proponer la continuidad de Gustavo Hein como presidente de la Cámara de Diputados. Además, la diputada Carola Laner será postulada como vicepresidenta primera, en reemplazo de Gabriela Lena, quien ocupó ese cargo hasta el momento.

La definición se conoció en la antesala de la sesión preparatoria convocada para este miércoles a las 12 horas, instancia en la que se elegirán formalmente las autoridades del cuerpo legislativo, incluyendo la Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda.

Cambios en la conducción del bloque

Por otra parte, el oficialismo también resolvió la nueva conducción interna del bloque. El diputado radical Bruno Sarubi asumirá la presidencia del bloque de Juntos por Entre Ríos en reemplazo de Marcelo López, mientras que la diputada Noelia Taborda ocupará la vicepresidencia, lugar que deja Carolina Streitenberger.

Con estas definiciones, el espacio político que responde al gobernador Frigerio busca consolidar su estructura legislativa de cara a un año que se anticipa con debates clave en la agenda parlamentaria.

El inicio formal del período de sesiones ordinarias está previsto para el miércoles 18, cuando se realice la Asamblea Legislativa y el gobernador Rogelio Frigerio brinde su mensaje ante la Legislatura, marcando los lineamientos de gestión para el nuevo año político.

