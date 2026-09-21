Hermetismo en Federación: una joven fue trasladada a Concordia tras sufrir heridas cortantes

Según pudo saber 7Páginas, alrededor de las 20 horas se registró un importante movimiento policial en una vivienda del barrio San Cayetano, donde reside el abogado Andrés Pessolani junto a su pareja, Luna Silvestri.

La joven sufrió heridas cortantes en un brazo, las piernas y la zona de los glúteos, por lo que fue trasladada posteriormente a Concordia para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada por 7Páginas, hasta el momento Silvestri no habría radicado una denuncia. En tanto, ante los funcionarios policiales, Pessolani habría manifestado que se trató de un accidente doméstico, señalando que la joven habría atravesado un vidrio.

Sin embargo, el episodio generó distintas versiones en la ciudad. Algunos medios locales, a partir de testimonios que aseguran haber recogido de familiares, mencionaron la posibilidad de que se trate de un episodio de violencia de género.

No obstante, hasta el momento no existe una versión oficial que confirme esta última hipótesis, por lo que las circunstancias en las que se produjeron las lesiones continúan sin esclarecerse.

La intervención policial y el traslado de la joven al hospital de Concordia mantienen el caso bajo atención, a la espera de que se conozcan mayores precisiones y, eventualmente, de que la Justicia determine si corresponde avanzar con alguna investigación.

Redaccion de 7Paginas