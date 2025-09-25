Hernán Casciari y Raly Barrionuevo serán dos de las presencias destacadas de la Feria del libro

La presentación de la XXIII Feria del Libro Abierto tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, encabezada por el Intendente Marcelo Borghesan. Se realizaron presentaciones artísticas y se brindaron detalles del programa de la misma. Cabe destacar que la Feria del Libro ha sido declarada de Interés Cultural por las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia de Entre Ríos.

El Presidente Municipal Marcelo Borghesan estuvo acompañado por el Director de Cultura de la Municipalidad de Chajarí Luciano Percara. Ambos funcionarios fueron los encargados de dirigirse a los medios de prensa y al público presente. En este sentido, el Intendente Borghesan destacó las diversas actividades culturales, presentaciones de libros y la importancia del evento para la comunidad, invitando a disfrutar de la programación. Manifestando que la realización sostenida de la feria «habla a las claras de una política de Estado que ha cruzado diversos gobiernos y esto es para continuar». A lo que agregó que «la verdad es que cada año va creciendo, le vamos poniendo más expectativa (…) y eso se debe a un trabajo de mucha gente», subrayando la presencia y el prestigio de la feria a nivel provincial. Por su parte, el Director de Cultura, luego de agradecer a todo el equipo que viene trabajando, hizo un recorrido por el programa de actividades que se realizarán a lo largo de la Feria.

Además, la presentación oficial de la XXIII Feria del Libro Abierto de Chajarí contó con un cuadro artístico de lectura y canto a cargo de Victoria Silveira, acompañada con un número de baile de Ana Rangugni, a modo de adelanto de los que el público podrá disfrutar a lo largo de la misma. En el evento estuvieron presentes también la Vicepresidente Municipal Fabiola Fochesatto Brunini, la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión Débora Cáseres, integrantes del Gabinete municipal y miembros del Concejo Deliberante.

Este año, la feria tendrá como tema «El libro como objeto cultural. Vínculos entre la producción editorial y la producción cultural». La misma se llevará a cabo principalmente en instalaciones del Centro Cultural Municipal «Constantino Caballaro» y en el club Santa Rosa, con la presencia de stands de diferentes editoriales, la participación de destacados autores, charlas, capacitaciones, presentaciones de libros, shows musicales y expresiones artísticas, entre otras actividades.

El acto de apertura oficial de la XXIII Feria del Libro Abierto tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas en el auditorio del Centro Cultural Municipal. Se presentará el espectáculo «Hilos de voz y tinta» y habrá un Conversatorio con el escritor y periodista Juan Sasturain. El viernes 17 de octubre a las 21 horas en el gimnasio del club Santa Rosa el escritor Hernán Casciari presentará su espectáculo literario «Puro cuento» y el sábado 18, a las 19:30 horas, Florencia Freijo presentará en el mismo lugar su conferencia «De mal educadas a decididas: 6000 años de desigualdad». El cierre de la feria será el domingo 19 de octubre, también en el gimnasio del club Santa Rosa, con distintos espectáculos musicales y el show central de Raly Barrionuevo.