Héroe en el puerto de Federación: Un electricista naval rescató a una mujer que se arrojó al agua

La ciudad de Federación se vio nuevamente conmocionada este martes por un dramático episodio en la zona portuaria. En un contexto de sensibilidad social tras hechos recientes, la rápida intervención de un vecino evitó una tragedia mayor.

Ignacio Fernández, un electricista naval que reside en la «Ciudad Jardín» hace dos años, se encontraba realizando tareas técnicas en una embarcación junto a su pareja, Carolina, cuando escuchó el inconfundible sonido de algo cayendo al agua. Al percatarse de que se trataba de una persona, actuó de inmediato.

El rescate: «No lo dudé un segundo»

Ignacio relató a 7Paginas los minutos de tensión que vivió: «Escuché el ‘splash’ en el agua. Salimos rápido; mientras mi esposa corría hacia la guardia de Prefectura para avisar, yo acudí a la persona y la rescaté».

A pesar de las bajas temperaturas de la mañana, el hombre se arrojó al agua sin vacilar. «No dudé. El frío es lo de menos cuando hay una vida en juego», afirmó. Fernández, quien posee el carnet de timonel, aplicó sus conocimientos de maniobras de rescate para poner a salvo a la mujer, de unos 70 años de edad.

«Al arribar yo, todavía estaba consciente, pero había tragado mucha agua. Logré darla vuelta para que expulsara el líquido y ahí empezó a respirar jadeando», describió sobre el estado de la vecina al momento de ser asistida en la costa.

Solidaridad y reflexión

Tras el rescate, personal de Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos tomaron intervención, y una ambulancia trasladó a la mujer al hospital local para su atención médica.

Aún con la adrenalina del momento a flor de piel, Ignacio compartió una profunda reflexión con este medio: «La vida te presenta situaciones que uno quizás no entiende de inmediato, pero todo es para un aprendizaje. A veces nos sumergimos en problemas y nos olvidamos lo importante que es amanecer un día. La vida es una bendición, un regalo, y hay que aprovecharlo».