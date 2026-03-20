Heroico policía de Concordia arriesgo su vida para rescatar a una mujer en aguas del rio Uruguay, en zona de costanera Nebel

El hecho se registró alrededor de las 08:20, a la altura de calle Chabrillón, cuando se dio aviso al jefe de la Sección Motorizada, Suboficial Mayor Néstor Fabián Izaguirre. Al llegar al lugar junto a personal de emergencias médicas, el funcionario constató que la mujer se encontraba a unos 100 metros de la orilla, en una zona de gran profundidad y sin ningún tipo de resguardo, evidenciando un delicado estado emocional.

Según se informó a 7Paginas, un vecino había intentado persuadirla previamente desde la costa, aunque sin éxito, ya que la mujer continuaba avanzando hacia sectores más peligrosos del río.

Frente a la urgencia del cuadro y el riesgo de ser arrastrada por la corriente, Izaguirre no dudó en ingresar al agua junto a un vecino que se encontraba realizando actividad física en la zona. Ambos lograron alcanzarla y ponerla a salvo, trasladándola hasta la orilla donde fue asistida por personal de salud.

Posteriormente, la mujer fue derivada en ambulancia al Hospital Felipe Heras, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

En el operativo también intervino personal de Comisaría Décima, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.

Desde la Jefatura Departamental Concordia destacaron el accionar del suboficial, quien junto al vecino arriesgó su vida en un sector del río caracterizado por su peligrosidad, con piedras y pozos de gran profundidad, logrando evitar una tragedia.