Heroico rescate de guardavidas en las termas de Federación: salvaron la vida de un niño de tres años

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando personal policial de la Jefatura Departamental fue comisionado al lugar luego de recibirse un alerta por la presencia de un menor en riesgo de vida. Al arribar, los efectivos constataron que el niño había sido hallado inconsciente dentro del agua, por lo que de inmediato se activó el protocolo de emergencia.

Gracias a la rápida y decidida intervención del personal de guardavidas, el menor fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital San José. Durante el traslado, uno de los guardavidas acompañó al niño y le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar sus signos vitales.

Una vez en el nosocomio local, el niño —oriundo de la ciudad de Federación— recibió las primeras atenciones médicas y, posteriormente, se dispuso su derivación al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde quedó internado para la realización de estudios y tratamientos de mayor complejidad.

De acuerdo a lo informado por personal policial apostado en el lugar, el episodio se habría producido a raíz de un descuido momentáneo de los adultos responsables que se encontraban junto al menor en el parque termal.

Según se informó a 7Paginas, actualmente, el niño permanece internado bajo observación médica, siendo evaluado de manera permanente conforme a su evolución clínica. Desde las autoridades se destacó el profesionalismo y la rápida acción del cuerpo de guardavidas, cuya intervención resultó clave para salvar la vida del pequeño.