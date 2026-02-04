Heroico rescate de un nene de 7 años en el río Gualeguay

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando una familia oriunda de Urdinarrain se encontraba disfrutando de la jornada a la orilla del río. En un momento, el menor cayó al agua sin poder hacer pie y comenzó a ser llevado por la correntada, lo que generó una situación de extrema tensión.

Ante el desesperado pedido de auxilio, intervino de manera inmediata el sargento Juan Janza, a cargo del Destacamento Costa San Antonio, quien bordeó la costa y no dudó en arrojarse al río para interceptar al niño y frenar su desplazamiento. En simultáneo, los guardavidas del balneario Arenas Blancas acudieron en apoyo, mientras se aproximaba una embarcación conducida por Héctor Morales, encargado del camping, que permitió completar el rescate.

Una vez fuera del agua, el menor fue asistido en el lugar por la enfermera Gabriela Sena y posteriormente trasladado al hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain para su evaluación médica. Según se informó, el niño se encontraba en perfectas condiciones de salud.

El exitoso operativo fue resultado de la rápida y profesional actuación conjunta del sargento Juan Janza; el encargado de Guardavidas, Ceferino Gamarra; y los guardavidas Gisela Denardi, Cristián Aguilar, Sebastián Ruiz Díaz e Ignacio Leichner. También fue clave la colaboración de la enfermera Gabriela Sena y de Héctor Morales.

Gracias a la inmediata respuesta y coordinación de todos los intervinientes, se logró evitar una tragedia y salvar la vida del niño, en un hecho que destaca el compromiso y la vocación de servicio de quienes actuaron en la emergencia.

