Heroico rescate en Feliciano: policías salvaron la vida de un hombre con discapacidad en medio de un incendio

Según el informe oficial, el Comando Radioeléctrico fue alertado por una mujer que dio aviso sobre el incendio en una de las viviendas, donde además se encontraba atrapado un hombre que pedía auxilio a viva voz. La situación era sumamente crítica debido a la magnitud del fuego y a la imposibilidad de escape de la víctima.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el departamento N°5 estaba completamente invadido por el humo, lo que hacía imposible el ingreso por la puerta principal. Las altas temperaturas y la densa humareda frustraron los primeros intentos de rescate.

Lejos de rendirse, los uniformados improvisaron una maniobra de extrema urgencia: arrojaron agua por una de las ventanas para reducir la intensidad del fuego. Tras varios esfuerzos, lograron abrir una abertura y extraer al hombre, quien se encontraba consciente, aunque en estado de shock.

Una vez puesto a salvo en la vía pública, el hombre fue asistido de inmediato por los propios policías y posteriormente trasladado al hospital local para una evaluación médica más completa.

Minutos después, Bomberos Voluntarios de Feliciano arribaron al lugar y lograron extinguir el incendio en su totalidad, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas del complejo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se ordenó la realización de los informes correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.