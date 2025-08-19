Heroínas de Malvinas fueron reconocidas en Concordia

El intendente Francisco Azcué recibió esta mañana a las veteranas y destacó el valor de su presencia: “Es un honor recibir a dos heroínas de Malvinas por todo lo que representan para nosotros como gestión pero también para toda la comunidad de Concordia. Esto forma parte de un trabajo de malvinización y en defensa de nuestra soberanía nacional”.

Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, agradeció a la directora de la Escuela General San Martín por la iniciativa de invitarlas: “Este es un momento muy emocionante. Que los alumnos puedan escuchar de primera mano estas experiencias es un hecho enriquecedor que fortalece el compromiso con la memoria de Malvinas”.

Voces y legado

Durante el encuentro, Liliana Colino expresó: “Aprovechamos cada invitación para seguir con este proceso de malvinización que es un legado que nos dejaron los que quedaron allá. Es nuestra obligación, nos gratifica y es una caricia al alma poder manifestar todos los sentimientos que implica una guerra”.

En tanto, Silvia Barrera subrayó la necesidad de transmitir el mensaje a las nuevas generaciones: “Esperamos que lo que compartimos sea bien recibido para malvinizar en las escuelas, que es nuestro deber y nuestra función en todo el país. Ojalá este encuentro haya sembrado una semillita en los chicos de Concordia y de toda la provincia”.

Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Concordia, Guillermo Pérez destacó la importancia de la visita: “Para nosotros haber recibido heroínas después de tanto tiempo es un sueño cumplido. Visibilizar ante la ciudadanía que hubo mujeres en la guerra de Malvinas es fundamental, y agradecemos esta oportunidad que nos dio la Municipalidad”.

Finalmente, la docente Liliana Rueda, en representación de la Escuela General San Martín, informó que este miércoles se realizará un acto por el 25º aniversario de la institución: “Ellas estarán presentes y luego compartirán una charla abierta al público en general. Es una oportunidad única para toda la comunidad educativa y los concordienses”.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas