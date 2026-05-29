Herramientas para el futuro: capacitaron en Concordia a personas que buscan insertarse en el mercado laboral

Con el objetivo de brindar respuestas concretas a las demandas de formación de la comunidad, la Municipalidad de Concordia llevó adelante la charla abierta denominada “Primeros Pasos hacia el Empleo”. La iniciativa estuvo coordinada de manera conjunta entre la Dirección de Empleo y la Coordinación de Descentralización Institucional, y se consolidó como un espacio clave para vecinos que se encuentran en la búsqueda activa de trabajo o que pretenden optimizar sus oportunidades de inserción en el complejo mercado laboral actual.

La jornada se desarrolló en el marco estratégico del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”. Durante la actividad, el equipo técnico de la Dirección de Empleo abordó ejes fundamentales para quienes inician su camino profesional, tales como la correcta elaboración de un Currículum Vitae (CV), estrategias efectivas para afrontar entrevistas laborales y el acceso a los diferentes programas de inserción que impulsa la administración municipal.

Educación, esfuerzo y el fortalecimiento de la cultura del trabajo

El encuentro contó con el respaldo institucional del intendente Francisco Azcué, quien enmarcó la actividad dentro de las prioridades fijadas para su gestión en materia de desarrollo humano.

“Estas instancias forman parte de las políticas públicas que llevamos adelante desde el municipio con el objetivo claro de brindarles herramientas operativas a nuestros vecinos, en este caso con un fuerte foco en los jóvenes, para que puedan mejorar sus habilidades, capacitarse, crecer y formarse”, fundamentó el presidente municipal.

Asimismo, Azcué enfatizó el valor pedagógico y social del programa: “La educación y la formación profesional son pilares fundamentales para fortalecer la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito. Nuestro norte es incentivar a los jóvenes a estudiar y a prepararse de la mejor manera para el futuro, y por eso desde la Municipalidad promovemos y financiamos este tipo de acciones directas en el territorio”.

Descentralización y vinculación con el sector privado

Por su parte, el director de Empleo de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó el impacto positivo de trabajar articuladamente con el área de Descentralización para acercar las oficinas y servicios públicos directamente a los barrios.

“Durante la jornada no solo brindamos capacitaciones teóricas sobre cómo armar un currículum vitae o cómo presentarse y desenvolverse ante una entrevista de trabajo, sino que además abrimos un canal de asesoramiento personalizado de acuerdo a la realidad de cada asistente”, explicó el funcionario, al tiempo que reafirmó el compromiso de sostener una agenda permanente de capacitaciones gratuitas durante todo el año.

Finalmente, las autoridades destacaron un beneficio directo para los asistentes: el encuentro sirvió para actualizar, cargar y registrar los perfiles laborales en la base de datos unificada de la Municipalidad. Este registro digital funciona como una bolsa de empleo activa que es consultada y requerida de forma permanente por las empresas del sector privado local a la hora de cubrir vacantes y lanzar nuevas ofertas de contratación en la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas