Hidrología de Salto Grande anunció aumento en el nivel del río Uruguay

Según el parte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, en el puerto de Concordia este viernes la altura podría alcanzar entre una cota máxima de 9,30 metros y una mínima de 8,70 metros.

Datos técnicos del informe

Aporte en las últimas 24 horas: 12.042 m³/s

Caudal evacuado a las 08:00: 12.599 m³/s

Nivel del embalse a las 08:00: 34,80 m

Proyección hasta las 15:00 del viernes: el caudal medio diario evacuado variará entre 13.000 y 12.000 m³/s.

En tanto, para el puerto de Salto (ROU), la altura oscilará entre una cota máxima de 9,60 metros y una mínima de 9,00 metros.

Tendencia en alza

El organismo confirmó que la tendencia del río aguas abajo es ascendente, lo que se mantendrá durante los próximos días. Mientras tanto, el nivel del embalse tenderá a estabilizarse en los 34,80 metros.

Foto: Marcelo Gonzalez