Hidrovía: Nación destacó las gestiones de Frigerio para integrar plenamente a Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal

En un anuncio clave para el desarrollo económico de la región, el Gobierno Nacional destacó el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio para consolidar la incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal (VTN). Las gestiones provinciales lograron que se incluyan los tramos Bravo Guazú y Talavera en las obras de mejora de la Hidrovía, una decisión que cambiará la matriz logística de la provincia.

Durante una exposición realizada en Rosario, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, valoró el trabajo del mandatario entrerriano. Según el funcionario, estas intervenciones permitirán alcanzar un calado de 36 pies en el corto plazo, lo que posibilitará una navegación de carga plena y no solo de lastre.

“Esto permitirá el desarrollo portuario que supo tener toda la costa occidental del río Paraná e integrar finalmente a Entre Ríos en la Hidrovía”, afirmó Arreseygor.

Impacto en la competitividad

La inclusión de estos tramos es considerada una victoria estratégica para Entre Ríos. Al mejorar las condiciones de navegabilidad, se espera una reducción significativa de los costos logísticos, fortaleciendo la salida de la producción local hacia los mercados internacionales.

Históricamente, la provincia ha ocupado un rol secundario en el principal sistema logístico-exportador de la Argentina. Con esta obra, Entre Ríos se integrará plenamente a la red fluvial más importante del país, reactivando el potencial de sus puertos tanto sobre el río Paraná como sobre el río Uruguay.

Reactivación portuaria y nuevas inversiones

Desde el Gobierno Provincial señalaron que este avance es un paso decisivo para reposicionar a Entre Ríos como un actor estratégico en el esquema portuario nacional. La mejora de la infraestructura no solo facilitará el comercio exterior, sino que también:

Promoverá la llegada de nuevas inversiones.

Incrementará el movimiento de cargas en los puertos locales.

Consolidará una visión federal del desarrollo, integrando efectivamente a toda la red portuaria entrerriana.

Con esta integración a la Vía Navegable Troncal, Entre Ríos busca recuperar su protagonismo histórico, transformando la mejora operativa en oportunidades concretas de crecimiento productivo para toda la región.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas