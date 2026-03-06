Hijo de Adán Bahl reclama en la Justicia que lo reincorporen a la Legislatura y le paguen salarios caídos

El joven había sido desvinculado al inicio de la actual gestión legislativa, en el marco de la revisión y anulación de decenas de designaciones realizadas durante el período anterior, consideradas irregulares tras una auditoría impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

En el mismo proceso también fue dado de baja Joaquín Bahl, otro hijo del ex intendente de Paraná, quien en su momento presentó un recurso de amparo que fue rechazado por la Justicia. En el caso de Franco Bahl, optó por un recurso administrativo que también fue desestimado, y además se le ordenó devolver los haberes percibidos.

Según consta en el decreto que dispuso la cesantía, Franco Bahl —quien tenía 22 años al momento de su designación— “nunca se presentó a trabajar”. El documento también señala que el joven no se notificó formalmente del decreto de nombramiento ni registró asistencia desde el momento en que fue designado.

El nombramiento había sido firmado el 28 de diciembre de 2022 por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, otorgándole el cargo de oficial de primera.

El decreto de cesantía, fechado en diciembre de 2023, sostuvo que se trataba de “un agente que no se notificó de su designación ni asistió a trabajar, a pesar de lo cual percibió sus haberes”, por lo que se dispuso gestionar la devolución de los montos cobrados, además de analizar eventuales sanciones por abandono de servicio.

El nuevo reclamo judicial

En la presentación realizada el 5 de febrero de este año, Franco Bahl solicita que se declare la nulidad e ilegitimidad de la medida que dispuso su baja, al considerar que el acto administrativo contiene “vicios de nulidad absoluta y lesiona derechos subjetivos e intereses legítimos”.

En ese sentido, pide su inmediata reincorporación a la planta legislativa con el cargo que ocupaba, el pago de los salarios caídos con intereses y también una indemnización por los daños ocasionados por lo que considera un cese arbitrario.

En el escrito, de unas 45 páginas, sostiene además que las causales utilizadas para justificar su desvinculación “son inventadas falsamente para fundar el acto que tiene como fin dejarme sin trabajo”.

Asimismo, argumenta que existe una motivación política detrás de las medidas adoptadas. “No resulta casual que el suscripto y los restantes sujetos pasivos de medidas similares seamos afiliados o militantes de un partido político distinto al gobernante, lo cual constituye un acto de discriminación”, afirmó.

Bahl también asegura que comenzó a trabajar el 1º de diciembre de 2022 en el despacho del diputado José María Kramer, dirigente justicialista de la localidad de Ramírez, y que durante ese período cumplió con sus obligaciones como empleado legislativo.

El cruce político por los nombramientos

El caso generó también un fuerte cruce político dentro del propio peronismo. En marzo de 2024, el senador nacional Adán Bahl defendió públicamente la situación de sus hijos y sostuvo que se trata de una persecución política.

“Ellos son adultos, son profesionales y tienen derecho a trabajar donde quieran. Yo no fui la autoridad de nombramiento. Esto se va a dirimir en la Justicia y se va a demostrar que es una persecución”, expresó en aquel momento.

Sin embargo, el ex presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano respondió a esas declaraciones y afirmó que las designaciones se realizaron a pedido del propio Bahl.

“La verdad es que a los hijos de Bahl los designé en planta permanente a su pedido. Me equivoqué y me arrepiento”, señaló el ex titular del cuerpo legislativo.