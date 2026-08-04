Historiadores de toda la provincia se darán cita en la ciudad de Concordia

Este encuentro es organizado de manera conjunta por la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), el Instituto de Estudios Sociales (CONICET/UNER), el Instituto de Investigaciones y Estadísticas (AGMER) y el ISFD Profesorado Superior de Ciencias Sociales (dependiente del CGE).

La propuesta surge del trabajo articulado entre estas instituciones con el propósito de fortalecer un ámbito de diálogo para quienes investigan y producen conocimiento sobre la historia entrerriana desde distintas perspectivas disciplinares, abordando la trama de los sujetos, hechos y procesos en sus dimensiones política, institucional, económica, social, cultural, etc.

El evento comenzará el jueves 13 por la noche, con la proyección del documental “Pasó en el Delta” y un conversatorio junto a sus realizadores, entre las 18:30 y las 21:00. Las actividades centrales se desarrollarán el viernes 14 en el horario de 8:30 a 20:00. Cabe señalar que todas estas instancias se llevarán a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias de la Administración, sita en Monseñor Tavella 1424.

En esta oportunidad, el eje convocante serán los archivos como espacios de memoria, derechos y fuentes para la historia de Entre Ríos, tópico que –además de articular las presentaciones de las diferentes mesas que funcionarán durante toda la jornada– dará marco a la conferencia de apertura. Asimismo, el encuentro contará con una conferencia de cierre dedicada a las causas por delitos de lesa humanidad en la costa del Uruguay.

Durante la jornada también se desarrollarán en forma simultánea las mesas de ponencias organizadas en torno a diferentes bloques: construcción del Estado y política local, economía y producción, educación y sociedad, e historia reciente y memorias locales.

La participación es libre y gratuita. Desde la organización se invita a estudiantes, docentes, investigadores y público interesado en la historia de Entre Ríos a sumarse a las distintas actividades. La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/YmY9aBiWsjSw41b48

Por Exequiel Bond