Histórica licitación para la Escuela Normal de Concordia: con una inversión de $1.180 millones se refaccionará el emblemático edificio

El acto administrativo estuvo presidido por el titular de CAFESG, Carlos Cecco, acompañado por los vocales del organismo. También formaron parte del encuentro el intendente de la ciudad, Francisco Azcué, y la rectora de la institución educativa, Prof. Carina Schönfeld.

Una prioridad fijada por la gestión provincial

Previo al inicio del acto, Carlos Cecco dialogó con el cronista de 7Páginas y manifestó su enorme satisfacción por concretar este avance:

“Es un día más que importante y una licitación muy especial. Llevar a cabo la restauración de este edificio histórico que data de 1910, con una inversión mayor a los 1.180 millones de pesos, es algo sumamente anhelado por todo el alumnado y el personal. Estamos felices de cumplir con la prioridad que nos marcó el gobernador Rogelio Frigerio”.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué celebró el destino que se le está dando a los recursos de la región: “El gobernador se había comprometido a llevar adelante estas obras y tomó la decisión de que los fondos de CAFESG se utilicen con rumbos fijos, invirtiéndose en hospitales y en escuelas. Ya se está avanzando en la Técnica 1 y ahora se iniciará con la Normal. Es una obra muy esperada para una institución icónica y prestigiosa que contiene a más de 3.000 alumnos”.

Rediseño del proyecto y emoción en CAFESG

El vocal de CAFESG, Martín Dri, no ocultó su emoción al analizar el trayecto que llevó consolidar este llamado a licitación: “Claramente, en lo que va de mi gestión, esta es la obra más importante por todo lo que implica la Escuela Normal para Concordia. Es la segunda escuela histórica de la provincia. Cuando asumí fui a visitar a los directivos y les prometí que haríamos lo posible o lo imposible”.

Dri explicó que el presupuesto original era menor, lo que obligó a los equipos técnicos a reformular el plano inicial: “Hubo que rediseñar muchas cosas para lograr un proyecto más grande, más amplio y a largo plazo. Los tiempos de CAFESG siempre son serios y profesionales, llevan un recorrido, pero ver que hoy se consolida nos deja muy felices. Se me llenan los ojos de lágrimas al hablar de esto”, confesó.

Respecto a los plazos de ejecución, el funcionario estimó que el presupuesto contempla un año aproximado de obra.

La voz de la comunidad educativa: un reconocimiento a un plan de lucha

Para las autoridades del complejo educativo, la apertura de sobres representa la coronación de un largo reclamo comunitario por mejoras edilicias. La rectora del establecimiento, Prof. Carina Schönfeld, definió la jornada como un momento de «sentimientos encontrados».

“Es un momento histórico para nuestra escuela y un reconocimiento. Significa mejorar los espacios para los estudiantes y los adolescentes que tanto lo solicitaban, y ver que finalmente fuimos escuchados y nos dieron una respuesta”, remarcó la rectora, recordando que la institución ya cumplió 116 años de trayectoria. “Nosotros somos transitorios, pero tenemos que dejar la escuela cada día mejor para los estudiantes, que son los verdaderos protagonistas de la educación”, añadió.

Al ser consultada sobre cómo se organizará la actividad escolar, considerando que la Escuela Normal es un complejo que abarca desde el nivel inicial (jardín) hasta el nivel superior (terciario), Schönfeld transmitió tranquilidad: “La logística la vamos a ir pensando sobre la marcha. Hoy queremos disfrutar este momento y que la obra empiece. Siempre tenemos buena predisposición y sabemos que contamos con el apoyo de otras instituciones de la ciudad que nos abrirán las puertas si eventualmente tenemos que trasladar a algunos estudiantes”.

Fuente y redacción de 7Paginas