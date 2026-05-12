Histórico avance en Montevideo: Uruguay aceptó analizar nuevas ubicaciones para la planta de HIF Global

La misión diplomática encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en la capital uruguaya arrojó resultados positivos para la provincia. En una reunión de trabajo celebrada este martes, las autoridades del vecino país informaron oficialmente que, atendiendo el planteo de Argentina y Entre Ríos, ya se encuentran analizando alternativas de localización para la planta de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú.

El encuentro, desarrollado en el marco del Estatuto del Río Uruguay y bajo el ámbito de la CARU, contó con la participación de la Cancillería argentina, ministros de Ambiente e Industria de Uruguay, y los intendentes de Colón, José Luis Walser, y de Paysandú, Nicolás Olivera.

Colón, parte clave del estudio ambiental

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la confirmación de que la ciudad de Colón será incorporada formalmente como parte del área de influencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto garantiza que cualquier efecto potencial del proyecto sobre la costa entrerriana deberá ser evaluado y mitigado antes de cualquier autorización.

Durante la audiencia, la delegación argentina fue tajante al solicitar que se extremen los recaudos para evitar perjuicios en las actividades económicas preexistentes, especialmente aquellas vinculadas al turismo y al uso racional del río Uruguay.

Declaraciones de Frigerio

Al finalizar el encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio se mostró satisfecho con el rumbo de las gestiones:

«Fueron casi dos años de trabajo y diálogo con una posición clara: apoyamos la inversión y el empleo en el Uruguay, pero eso no debe afectar el desarrollo turístico, económico y laboral de la costa entrerriana, especialmente de la ciudad de Colón», enfatizó el mandatario.

Un triunfo del diálogo binacional

La disposición del gobierno uruguayo a buscar un nuevo emplazamiento para la refinería de HIF Global marca un hito en la relación bilateral. El objetivo ahora es encontrar un punto geográfico que permita la concreción de la millonaria inversión industrial sin comprometer el ecosistema compartido ni el perfil turístico de la microrregión.

Las autoridades de ambos países acordaron continuar con el seguimiento técnico del proyecto a través de los mecanismos de cooperación previstos, asegurando que el progreso de una orilla no signifique un retroceso para la otra.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas