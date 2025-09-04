Histórico: boleto gratuito para alumnos de primaria y secundaria de Concordia

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que la medida surge de un convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Transporte de Entre Ríos y se enmarca en un nuevo esquema tarifario que pasa a subsidiar la demanda, garantizando la sustentabilidad del sistema sin afectar a los sectores más vulnerables.

Beneficios y descuentos

Con este cambio, Concordia se convierte en el primer municipio entrerriano en garantizar el boleto gratuito para estudiantes de primaria y secundaria, quienes podrán acceder a hasta cuatro pasajes diarios sin costo.

El esquema mantiene además beneficios ya existentes:

Personas con discapacidad seguirán viajando gratis.

Estudiantes universitarios conservarán un 70% de descuento.

Docentes del Consejo General de Educación tendrán un 50% de descuento.

Por otra parte, pese al aumento del boleto plano de $1000 a $1400, se implementa el “Boleto Concordiense”, un atributo local con una reducción del 30% para todos los residentes que lo tramiten, quedando en $980.

Un trabajo conjunto

El secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, destacó la importancia de la política implementada:

“Fueron varios meses de trabajo en conjunto con las Cámaras empresariales de Transporte locales, la Secretaría de Transporte de la Provincia y el Municipio. Este nuevo esquema subsidia la demanda y marca un hito: por primera vez los chicos van a poder viajar gratis para ir a estudiar”.

Actualizaciones y control

La normativa contempla además ajustes semestrales para las empresas de transporte, en función de la variación de salarios, combustible y neumáticos, lo que permitirá mantener la calidad del servicio.

Los interesados en acceder a los beneficios deberán inscribirse en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad.

Con esta ordenanza, Concordia no solo alivia el bolsillo de miles de familias, sino que también garantiza un derecho fundamental: la educación accesible y equitativa para todos los estudiantes.